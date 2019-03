(ANSA) – UDINE, 30 MAR – Igor Tudor si gode l’esordio vincente che vale doppio: per punti e morale. “Complimenti ai ragazzi. Ho visto grande sacrificio e voglia di fare. E’ una bella vittoria. Ci serve per dare un po’ di fiducia per questo finale di stagione”, anche perché dopo il doppio vantaggio “abbiamo avuto due-tre opportunità per fare il 3 a 0”. Tudor ha dato subito la sua impronta alla squadra, cambiando assetto tattico e mentalità. “La cosa che saltava all’occhio, nelle partite precedenti, è che la squadra era troppo bassa. Portando la difesa a 4 ho voluto alzarla un po’. Per un po’ ci siamo riusciti”. Ma il tecnico croato è consapevole che c’è ancora strada da fare. “A momenti abbiamo fatto bene, anche per il pressing, a momenti no. Ci sono tante cose da migliorare. Ci vogliono un paio di settimane di lavoro per crescere anche sulle verticalizzazioni”, aggiunge.