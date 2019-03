(ANSA) – ROMA, 30 MAR – L’australiana Ashleigh Barty ha vinto il torneo Wta di Miami battendo la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del ranking mondiale, col punteggio di 7-6, 6-3. Il successo, quarto in carriera per la Barty, le consentirà da lunedì di entrare per la prima volta nella top 10 mondiale. La ceca ha cominciato bene, allungando sul 3-1 grazie ad un immediato break, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio ed è stata costretta al tie-break, dove l’australiana ha dominato imponendosi 7-1. Barty ha strappato il servizio all’avversaria all’inizio della seconda partita, conquistando un game lunghissimo, e sul 5-3 si è ripetuta, chiudendo la sfida in meno di un’ora e 40 minuti.