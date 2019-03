(ANSA) – MOSCA, 31 MAR – Si sono aperti i seggi – quasi 30mila – per le elezioni presidenziali in Ucraina. Gli aventi diritto al voto sono più di 29 milioni. I sondaggi mostrano che più dell’80% degli elettori sono pronti a recarsi alle urne ma gli esperti prevedono l’affluenza al 65%. Più di 135 mila unità forze dell’ordine garantiranno la sicurezza – più di 2 milioni di osservatori ufficiali di organizzazioni e Paesi internazionali sono inoltre stati registrati per monitorare le elezioni ucraine. I tre favoriti al primo turno sono il presidente in carica Petro Poroshenko, l’ex premier Yulia Timoshenko e il comico Vladimir Zelensky.