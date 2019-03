(ANSA) – TUNISI, 31 MAR – Si svolge oggi a Tunisi la 30ma sessione del Summit della Lega Araba. Ventuno i paesi partecipanti, 6000 in tutto i delegati. All’ordine del giorno le grandi sfide della regione, ovvero il terrorismo internazionale, la questione palestinese, la creazione di un fondo di sostegno per la Palestina, la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere la sovranità israeliana sulle Alture del Golan, la crisi libica ed il conflitto nello Yemen, la possibile riammissione della Siria nella Lega Araba (che continua ad essere un tema delicato) e la disputa Arabia Saudita-Iran. Tra i presenti il Re Salman dell’Arabia Saudita, il principe ereditario del Qatar, l’Emiro del Kuwait, il presidente iracheno e quello palestinese. Tra gli assenti re Mohamed VI del Marocco, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, l’egiziano Abd al-Fattah al-Sisi. Per la Libia è presente solo il premier del governo di unità nazionale, Fayez Al Sarraj.