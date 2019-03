(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Il futuro di De Rossi da giocatore, il suo da dirigente, quello della Roma sul campo. Francesco Totti torna a parlare prima della sfida dell’Olimpico col Napoli facendo il punto della situazione in casa giallorossa. Coi partenopei torna il capitano da titolare dopo aver risolto l’ennesimo problema fisico accusato in stagione. “Sappiamo tutti che per noi De Rossi è un giocatore fondamentale, che ha fatto tanto nel calcio e può dare tanto. Spero che torni il Daniele che conosciamo, dopo l’infortunio che ha avuto. Con i problemi che ha patito quest’anno è stato un po’ altalenante, ma penso sia una cosa normale – spiega Totti -. Per quanto riguarda i consigli sul futuro, ne parliamo quotidianamente, è una decisione che prenderà lui sul finale. Se lui volesse continuare, ci metteremo seduti e decideremo”. “Se avrò un ruolo più strategico e centrale nelle decisioni della Roma? Vediamo, Anche perché, se dovessi prendere posizione io, qualcosa cambierò – confessa l’ex numero 10 -. Non è il momento di parlarne.