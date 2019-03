(ANSA) – PARMA, 31 MAR – Roberto D’Aversa non boccia il suo Parma: “Credo che sino al secondo gol sia stata un’ottima gara dei ragazzi del Parma, sia in fase offensiva che difensiva – spiega l’allenatore crociato – Poi però quando affronti una squadra con un tasso fisico e tecnico come l’Atalanta può succedere che si perda, soprattutto se non sai approfittare degli episodi a tuo favore. Il risultato però è troppo pesante”. Un Parma decimato dagli infortuni prima del match e durante la gara. “Iacoponi è stato costretto ad uscire per una botta in testa e ti bruci subito un cambio; lo stesso Gervinho è stata una sostituzione forzata – spiega D’Aversa – E’ chiaro che se non riesci a fare dei cambi tattici non riesci ad equilibrare. Volevo, ad esempio, inserire Barillà a centrocampo ma non avevo praticamente più possibilità”.