(ANSA) – PARETE (CASERTA), 31 MAR – “L’autonomia regionale di cui si parla non può diventare divisiva, ma deve garantire l’accesso uguale di tutti alle risorse del Paese. Non si possono creare cittadini di serie A e B”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Parete (Caserta), dove è intervenuto a un incontro pubblico sulla sicurezza stradale. “Il Sud è il punto di svolta del Paese; qui non siamo divisivi ma inclusivi. Un eventuale trasferimento di poteri alle Regioni dovrà avvenire solo dopo un ampio dibattito parlamentare”.