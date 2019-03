(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Abbiamo meritato il risultato, peccato per il primo tempo quando non abbiamo fatto più gol. Ma il secondo tempo è subito iniziato bene, abbiamo fatto il nostro gioco. Passi significativi, pensando anche all’avvicinamento a Londra”. Dries Mertens ha contribuito con una rete al poker del Napoli in casa della Roma e guarda con fiducia alla sfida di Europa League contro l’Arsenal. “Penso che oggi abbiamo fatto passi significativi, pensando all’avvicinamento a Londra – dice l’attaccante, ai microfoni di Sky -. Sono passi in avanti per la squadra, non pensiamo solo a Londra, pensiamo a tutte le partite. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare, anche l’anno prossimo perché è importante. Questi sono veramente passi in avanti”.