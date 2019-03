(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Gli altri corrono di più e ti mettono in mezzo. È difficile lavorare, ma non ci arrendiamo. Questo è poco ma sicuro e cercheremo di fare del nostro meglio”. Nonostante l’1-4 incassato in casa per mano del Napoli, Claudio Ranieri cerca di dare la scossa all’ambiente giallorosso. “Siamo tutti sulla stessa barca, anche se io sono salito da poco. Cerchiamo di portarla in porto nel modo migliore – aggiunge il tecnico – Pentito di essere tornato? Mai. E non penso a dimettermi. Sono venuto sapendo cosa c’era in ballo.