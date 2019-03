(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Maurizio Sarri e il ‘suo’ Chelsea rischiano grosso, poi però riescono a risollevarsi e a ribaltare la situazione in Galles, sul campo del Cardiff, imponendosi per 2-1. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Camarasa al 1′ del secondo tempo, nel posticipo della 32/a giornata della Premier League, nel finale sono però venuti fuori i ‘Blues’ che hanno fatto centro con il difensore spagnolo Azpilicueta al 39′ e si sono quindi aggiudicati il successo al 46′ grazie a Loftus-Cheek che, di testa, ha battuto il portiere Etheridge. Il Chelsea, con questa affermazione, aggancia al quinto posto della classifica l’Arsenal – che sarà in campo domani alle 21 in casa contro il Newcastle – a quota 60 punti.