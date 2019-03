(ANSA) – GENOVA, 31 MAR – “Non ho avuto paura, perché non c’era niente. Le grandi devono smetterla di parlare di arbitri e pensino a giocare a calcio”. Così il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, su Radio 24, ha commentato le polemiche dopo la sfida contro il Milan. In particolare i dirigenti rossoneri si erano lamentati per un presunto contatto da rigore tra il difensore blucerchiato Murru e l’attaccante milanista Piatek, rivisto da Orsato alla Var con l’arbitro che ha però ha deciso di non assegnare il tiro dagli 11 metri.