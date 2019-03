(ANSA) – BOLOGNA, 31 MAR – Mauro Finetto ha vinto l’ultima tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali di ciclismo, con partenza a Fiorano e arrivo a Sassuolo (Modena). La classifica generale della corsa organizzata dal Gs Emilia è andata all’australiano Lucas Hamilton della Mitchelton-Scott. Finetto, in gara con la Nazionale italiana, ha conquistato il traguardo con un’azione solitaria nel finale che gli ha permesso di staccare il gruppo di 3″. A Hamilton è andata la maglia verde chiaro ‘E-R vince lo sport’ e alle sue spalle due compagni di squadra e connazionali, Damien Howson (a 12″) e Nicholas Schultz (a 16″). Quarta piazza (a 22″) per lo spagnolo Mikel Landa (Movistar Team), vincitore della tappa con arrivo in salita a Sogliano al Rubicone.