(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Sono molto deluso. Quanto avvenuto è un peccato, ma questo fa parte delle corse e noi torneremo più forti”. Queste le prime parole di Charles Leclerc dopo il Gp del Bahrain, che ha chiuso terzo per problemi tecnici dopo essere stato a lungo al comando. “Sono contento della mia prestazione e perché il team ha fatto un lavoro fantastico per recuperare dopo l’Australia – ha aggiunto -. Abbiamo avuto anche fortuna in una situazione sfortunata. Io non guardo al risultato ma alle cose che posso fare meglio”.