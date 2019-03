(ANSA) – NUORO, 31 MAR – Una donna è stata uccisa e un uomo ferito in casa questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli. Secondo le prime informazioni, l’autore del delitto sarebbe l’ex marito della vittima mentre il ferito sarebbe l’attuale compagno della donna. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto la donna era già morta. Il ferito, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Sull’omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Nuoro.