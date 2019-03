(ANSA) – BENEVENTO, 31 MAR – Le due persone uccise nel pomeriggio a Durazzano (Benevento) sono state vittime di un agguato – non di stampo camorristico – da parte di una terza persona che ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco. Contrariamente a quanto ricostruito in un primo momento, non si è quindi trattato di un duplice omicidio scoppiato nel corso di una lite tra i due. Sul posto sono al lavoro i carabinieri che stanno effettuando le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro.