(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Sarà una sfida tutta statunitense, quella che decreterà il vincitore del WGC-Dell Technologies Match Play. Ad Austin, in Texas, a contendersi la vittoria saranno infatti Matt Kuchar e Kevin Kisner, che in semifinale hanno battuto rispettivamente (entrambi per 1 up) Lucas Bjerregaard e Francesco Molinari. Il danese e l’azzurro si sfideranno, invece, nella finalina per la medaglia di bronzo.