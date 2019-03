(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Nel WGC-Dell Technologies Match Play per Francesco Molinari sfumano in semifinale i sogni di gloria. Ad Austin, in Texas, l’azzurro esce sconfitto al fotofinish e dopo una bella ma vana rimonta dalla sfida con Kevin Kisner (1 up), che per il secondo anno consecutivo giocherà per la medaglia d’oro. Il campione della Race to Dubai proverà invece a conquistare quella di bronzo nella finalina per il terzo posto. Dopo cinque successi in altrettanti incontri il campione italiano sbatte contro il muro statunitense di Kisner. E paga a caro prezzo la palla spedita in acqua (oltre ai sei bogey nell’arco dell’incontro) alla buca 12, che ha spalancato le porte al successo del trentacinquenne di Aiken (South Carolina). A nulla è valsa la rimonta finale, vanificata alla diciotto da un altro bogey. Si fermano così a dieci i successi consecutivi (record europeo) di “Chicco” Molinari in gare di match play.