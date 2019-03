(ANSA) – BOLOGNA, 31 MAR – Il Bologna vince con il Sassuolo all’ultimo giro di lancette. E Mihajlovic esulta: “Vittoria importantissima, fondamentale, che vale molto più dei 3 punti raccolti, per come è venuta”. Il segnale alle concorrenti e all’Empoli, scavalcato in classifica è forte e chiaro. E pure figlio delle scelte azzeccate di Mihajlovic. Perché i gol arrivano da Pulgar e Destro, entrati in corsa: “Destro non volevo neppure inserirlo. Dopo l’1-0 avevo pensato di mettere Falcinelli per Palacio, che era stanco. Dopo l’1-1 avevo bisogno di uno che la buttasse dentro. E Mattia è quel giocatore lì”.