Torna in prima serata su Rai 1 “Ballando con le stelle”, l’apprezzato show giunto alla quattordicesima edizione. Al timone come sempre Milly Carlucci con tredici vip guidati da autentiche star internazionali della danza. Accanto alla signora della tv italiana, l’energia di Paolo Belli. E tra gli insegnanti di ballo che affiancheranno i vip non può mancare lei, Samanta Togni, ballerina apprezzatissima diventata negli anni uno dei simboli del programma. “In questa nuova edizione non mancheranno le emozioni e ne vedremo sicuramente delle belle” ha spiegato al nostro giornale.

Samanta affiancherà stavolta l’attore Enrico Lo Verso col quale “cercheremo di unire le forze per tirar fuori qualcosa di interessante”. E sempre sul partner di questa nuova edizione di ‘Ballando’ ha aggiunto: “E’ un bravissimo attore e il suo spessore artistico lo sta portando in questo mondo per lui nuovo, dove credo arrivi con un bel bagaglio”. E tra i compagni di ballo che ha avuto nello show di Rai1 non poteva mancare un pensiero per Fabrizio Frizzi: “Lo ricordo con particolare emozione. E’ stato il mio primo compagno di avventure, un uomo meraviglioso, indimenticabile per tutti”.

“Ballando con le stelle” trova spazio anche nei palinsesti di Rai Italia.

Video intervista di Franco Buttaro