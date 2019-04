(ANSA) – ROMA, 1 APR – “Anch’io avrei fatto come Spalletti”: così Alberto Zaccheroni ai microfoni di Radio Anch’io sport su Radio 1 Rai, sul caso Icardi-Inter. Zaccheroni premette di “non avere un’idea precisa di quel che è successo, perché manca un tassello, cioè non si è ben capito da dove è partita questa vicenda”. Secondo Zaccheroni per togliere la fascia di capitano “deve essere successo qualcosa di irreparabile. Mi sembra che la società sia arrivata a una situazione da cui non vedo come si possa uscire accontentando tutti. Spalletti ha fatto quel che avrei fatto anch’io. Visto che Icardi è mancato per diverso tempo, qualche spiegazione alla squadra la deve dare. Anch’io avrei chiesto spiegazioni. Mi pare non sia stato fatto, non sia stato concordato fra l’Inter e chi rappresentava il giocatore. Lui non vuole dare spiegazioni, Spalletti pretende spiegazioni. La società -secondo Zaccheroni- ha fatto la trattativa in un modo e l’allenatore ha un’altra problematica alla quale nessuno dei dirigenti ha pensato”.