(ANSA) – ROMA, 01 APR – Dopo il terzo posto nel WGC-Dell Technologies Match Play Francesco Molinari con 7.0672 punti mette nel mirino Bryson DeChambeau (7.3447) e prepara il sorpasso al sesto posto nella classifica mondiale. L’azzurro resta in settima posizione, a un passo dall’americano. Balzo in avanti per Rory McIlroy, che scavalca Brooks Koepka e guadagna il terzo gradino del podio piazzandosi dietro Justin Rose (secondo) e Dustin Johnson (leader). Pur senza giocare Rickie Fowler si prende l’ottava piazza con Jon Rahm nono e Xander Schauffele decimo. Guadagna nuovamente terreno Tiger Woods, dodicesimo dietro Paul Casey e davanti Tommy Fleetwood (tredicesimo). Mentre col successo ad Austin, in Texas, Kevin Kisner passa dalla cinquantesima alla venticinquesima posizione. Con Matt Kuchar, ora al comando della FedEx Cup, da ventiquattresimo a sedicesimo.