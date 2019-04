(ANSA) – ROMA, 01 APR – Sconfitta dal sapore agrodolce per Matt Kuchar nel WGC-Dell Technologies Match Play. Con l’argento ad Austin, in Texas, l’americano ha infatti guadagnato la leadership della FedEx Cup, speciale classifica a punti che da quest’anno mette in palio un montepremi super da 15 milioni di dollari per il vincitore. Il quarantenne di Winter Park (Florida), scavalca Rory McIlory relegato in seconda posizione. Col trionfo in Texas Kevin Kisner passa dalla 73ma alla 13ma piazza davanti a Phil Mickelson (14mo) e Francesco Molinari. Che con il terzo posto di Austin scala nove posizioni e vola in 15ma posizione. Nella Top 10, tra gli altri, anche il leader mondiale Dustin Johnson (nono) e il britannico Paul Casey, quarto.