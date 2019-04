(ANSA) – ROMA, 01 APR – Si presentavano in gruppo per accerchiare la loro preda e dopo averla insultata con frasi razziste l’aggredivano con calci, pugni e ginocchiate. I carabinieri hanno arrestato due ragazzi e denunciato un terzo – tutti studenti di 16 e 17 anni – ritenendoli i membri della banda del bus che dall’inizio di marzo ha terrorizzato i cittadini di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, mettendo a segno almeno 4 aggressioni. I minorenni sono stati identificati dopo giorni di indagini scattate in seguito al violento pestaggio subito la sera del 13 marzo scorso da un 41enne del Bangladesh. L’uomo era a bordo del bus della linea 056 quando i tre ragazzini l’hanno affrontato, senza alcun motivo secondo i testimoni, e dopo avergli rivolto frasi razziste lo hanno aggredito violentemente, per poi fuggire una volta raggiunta la fermata. L’uomo ha riportato la rottura del setto nasale e 20 giorni di prognosi.