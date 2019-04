(ANSA) – FIUMICINO, 1 APR – Nel fine settimana sono stati almeno tre gli avvistamenti di delfini sul litorale romano. Due di questi avvistamenti sono stati censiti e ripresi direttamente dai ricercatori della Oceanomare Delphis Onlus. E’ stato definito “eccezionale” il primo avvistamento avvenuto sabato, con un maxi-gruppo di circa 25 delfini davanti alla costa della Tenuta del Presidente, a Capocotta, a sud di Ostia. La segnalazione, con video e coordinate, è arrivata da un diportista pescatore ai ricercatori, che hanno potuto fotografarli, effettuare registrazioni acustiche e raccogliere dati importanti per lo studio. Ieri sono stati avvistati altri 7 esemplari, con due mamme con cuccioli. “E’ fondamentale – spiegano i ricercatori – la ‘Citizen Science’, la collaborazione attiva di chi ama e vive il mare, con segnalazioni, a volte tempestive, che ci permettono di raggiungere subito i delfini”. Un terzo avvistamento, anche se non censito, è stato effettuato il 30 marzo non lontano da Passoscuro.