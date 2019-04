(ANSA) – ROMA, 1 APR – “C’è qualcosa di strutturale che non va e che potrebbe funzionare meglio” e Totti è la persona “più indicata per affrontare il problema”: così Aurelio Andreazzoli sulla crisi della Roma. L’ex tecnico giallorosso, attualmente alla guida dell’Empoli, sottolinea: “Dall’esterno non mi azzardo a dare una valutazione. Fosse un problema semplice l’avrebbero già risolto, è una situazione che si ripete, vuol dire che c’è qualcosa di strutturale che potrebbe funzionare meglio”. La colpa è sempre degli allenatori ? “Ne ho visti tanti di allenatori -dice Andreazzoli- anche di molto bravi, che magari sul momento non venivano apprezzati o che in quell’ambiente non sono riusciti a esprimere il massimo del loro valore. L’ambiente è particolare, ma non lo dico io, lo dicono tutti”. Totti ieri ha detto ‘se decido io cambierà molto’. “Io -spiega Andreazzoli- sono stato 12 anni alla Roma e credo di avere le idee molto chiare. Lui ce l’ha più chiare di me. E’ l’elemento più indicato per affrontare il problema”.