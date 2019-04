(ANSA) – VENEZIA, 1 APR – “Accogliamo la delegazione del Cio con spirito costruttivo, fiduciosi. Tra oggi e domani firmiamo l’accordo tra enti locali e Governo per quanto riguarda gli aspetti finanziari, che era in cantiere, per cui ci sono tutte le condizioni per poter fare l’ultimo sprint”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della cerimonia per i 150 anni della Federazione Ginnastica e in vista della visita di questo pomeriggio in Regione Veneto della delegazione del Cio per esaminare il dossier di Milano-Cortina. “È cambiato – ha detto Giorgetti – che pian piano, col ragionamento, si maturano anche i passaggi che riescono a coinvolgere tutti, perché, alla fine, queste sfide devono aver dietro le popolazioni interessate, i Governi e ovviamente la dimensione sportiva. Piano piano siamo riusciti a costruire questa sintesi e abbiamo raggiunto questo risultato.