(ANSA) – UDINE, 01 APR – “Non andiamo a Milano a fare una gita”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor presentando la trasferta in casa Milan. “Non andiamo a San Siro a guardare lo stadio – ha rimarcato il concetto -. Andremo a Milano con gli 11 migliori che abbiamo in questo momento, per fare al meglio la nostra partita”. Tudor è costretto a fare i conti con le assenze per infortuni e squalifiche – quelle di Stryger Larsen e Sandro – cui si aggiunge il punto interrogativo di Ekong. “Ha qualche problemino, oggi non si è allenato”. Ritrova, invece, Teodorczyk, “sarà in panchina” e Samir, “sono già due settimane che si allena con la squadra, si è allenato bene, ha fatto tutti gli allenamenti, è uno dei pezzi fondamentali che è mancato. Una parte di gara la giocherà sicuro”.