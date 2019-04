(ANSA) – MILANO, 1 APR – La Corte d’appello di Milano ha accolto l’istanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti e ha revocato il patteggiamento in primo grado a 2 anni 8 mesi di carcere assolvendola definitivamente. Giulia Ligresti era imputata per aggiotaggio e falso in bilancio nell’ambito del caso Fonsai.