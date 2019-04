(ANSA) – AREZZO, 1 APR – “Non parteciperò alle classiche in programma in questo periodo a causa di una brutta bronchite che mi ha dato complicazioni. Mi concentro sul Giro d’Italia dove dovrò sostenere il campione del mondo e compagno di squadra Alejandro Valverde”. Lo ha detto Daniele Bennati, esperto corridore della Movistar, a margine della cerimonia nel corso della quale è stato insignito dal sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Mario Agnelli, del riconoscimento di testimonial del Gran gala dello sport, manifestazione che si svolgerà nel teatro Spina il prossimo 8 aprile e che sarà presentata a Roma mercoledì. “Sono orgoglioso di questo riconoscimento, che si affianca anche al ruolo di ambasciatore del fair-play, perché viene dalla mia città Castiglion Fiorentino alla quale, pur abitando ad Arezzo, sono molto legato. Credo che quest’anno per me sarà l’ultimo o il penultimo della carriera ciclistica dopo di che mi piacerebbe restare in questo mondo con un altro ruolo”.