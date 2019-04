(ANSA) – ROMA, 1 APR – “Ancora un gioco delle parti sulla vita delle donne e dei bambini. Così gli esponenti della maggioranza credono di poter far galleggiare il governo dicendo tutto e il suo contrario, ma questa volta il loro gioco al massacro non funzionerà. Il disegno di legge Pillon va ritirato”. Così Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico commenta le parole del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo che ha smentito il sottosegretario Spadafora.. “In questi giorni il governo ha avuto prova che le donne e i cittadini democratici non restano inermi e silenti davanti ai tentativi di riportare il Paese indietro nel tempo. Chi sarà a vincere questo ennesimo scontro nella maggioranza? Il punto di caduta per i loro accordi non può trovarsi con un arretramento culturale e sociale che avrà come vittime le donne. Nessuna mediazione è possibile a partire da un disegno di legge inemendabile”.