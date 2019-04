(ANSA) – ROMA, 1 APR – Il Barcellona non sembra avere più dubbi su come rinforzare la difesa nella prossima stagione e piomba sul talentino dell’Ajax, Matthijs De Ligt. Il giocatore, classe 1999, andrebbe ad affiancare Frenkie De Jong, l’altro gioiello già ingaggiato per rinforzare il centrocampo. Secondo il quotidiano Sport ci sarebbe già una proposta economica al club di Amsterdam e anche al giocatore, che dovrebbe decidere nei prossimi giorni. L’obiettivo del club catalano è di bloccare De Ligt prima dei quarti di finale di Champions contro la Juventus, che aveva a sua volta messo gli occhi sul giocatore dei ‘Lancieri’. Sarebbe lo stesso difensore a orientarsi verso il trasferimento in Spagna e non a Torino, dove ripristinerebbe la colonia olandese che in passato ha dato tante soddisfazioni ai colori blaugrana del Barcellona.