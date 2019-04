(ANSA) – MOSCA, 1 APR – Il primo turno delle elezioni presidenziali ucraine è stato “competitivo” e i cittadini hanno avuto l’opportunità “di esprimere liberamente la propria volontà”. Lo ha dichiarato la missione di osservazione in Ucraina dell’Assemblea parlamentare dell’Osce per bocca del Presidente speciale onorario Ilkka Kanerva in occasione della conferenza stampa congiunta sulle elezioni. Lo riporta Interfax.