(ANSA) – BOGOTA’, 1 APR – L’Organizzazione nazionale indigena della Colombia (Onic) ha annunciato ieri sera di aver deciso di sospendere il dialogo con il governo del presidente Iván Duque, proseguendo così la ‘Minga’, protesta rivendicativa lanciata tre settimane fa. Lo scrive oggi il quotidiano El Colombiano. Via Twitter la Onic ha spiegato che non vi sono garanzie che le autorità non prendano provvedimenti di polizia o giudiziari nei confronti dei partecipanti alla protesta che si svolge nel dipartimento del Cauca e che è motivata con la richiesta al governo di rispettare gli accordi raggiunti in passato. La più importante rivendicazione riguarda la restituzione di 40.000 ettari di terre che si era impegnata a realizzare l’amministrazione dell’ex presidente Juan Manuel Santos. Al momento, sostengono, ne sono state restituite soltanto 1.400 ettari.