CARACAS – L’italo-venezuelano Daniel Saggiomo ha messo a segno il goal del 3-0 nella vittoria 4-2 del Caracas contro il Mineros de Guayana.

La gara d’andata in scena nello stadio Olímpico della UCV, si é messa subito in discesa per i rojos del Ávila grazie alla rete di Celis (4’). L’attaccante capitolino dopo un ottimo controllo sulla linea di fondo scarta tre avversari, compreso il portiere e deposita la palla nel sacco.

Al 27esimo, Celis porta sul 2-0 i capitolini dopo aver sfruttato al meglio un assist dell’italo-venezuelano Saggiomo. Al 37esimo, il calciatore di origine italica con un tiro al volo manda la palla nel sette.

Nei minuti finali, la formazione ospite accorcia le distanze con un rigore trasformato dall’ex Edgar Jiménez. Si va al riposo sul 3-1 per la squadra capitolina.

Nella ripresa, mister Matuszyczk effettua diversi cambi: entra Richard Blanco al posto di Jimenez e Charlis Ortiz al posto di Wilson Cuero. I nerazzurri accorciano nuovamente le distanze con Nelson Hernéndez (59’), al 79esimo il Caracas chiude la gara grazie alla rete di Eduardo Fereira.

Il capitolini non battevano il Mineros tra le mura dello stadio Olímpico dal 19 settembre 2011, quel giorno vinse per 4-0. Alle falde dell’Ávila la nostra collettività è stata rappresentata da Rubert Quijada Fasciana (in campo l’intera gara con la fascia da capitano), Daniel Saggiomo (un assist e un gol segnato nei 65 minuti che è rimasto in campo), Riccardo Andreutti (subentrato al 65esimo al posto di Saggiomo).

A Maracay, battuta d’arresto della capolista Carabobo che non va oltre lo 0-0 contro l’Aragua.

La seconda della classe, lo Zamora pareggia 1-1 in casa con la matricola Lala Fútbol Club. Ospiti in vantaggio con Armando Maita (6’), i bianconeri trovano il pari cinque minuti dopo con Juan Pablo Zarate. Come piccola curiosità, questa gara era iniziata venerdì, ma a causa del blackout é stata sospesa al 35esimo quando la squadra di Barinas vinceva per 2-0. Ma da regolamento, la gara si é disputata il giorno dopo in orario diurno e si partiva dallo 0-0 iniziale.

Hanno completato l’undicesima giornata: Academia Puerto Cabello-Estudiantes de Caracas 4-3, Deportivo Lara-Deportivo La Guaira 1-1, Deportivo Táchira-Portuguesa 3-1, Estudiantes de Méroda-Monagas 1-0, Metropolitanos-Llaneros 2-2, Trujillanos-Atlético Venezuela 1-3, Zulia-Deportivo Anzoátegui 1-0.

(di Fioravante De Simone)