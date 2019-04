(ANSA) – ROMA, 1 APR – Visita a Roma di una delegazione dell’Uefa, composta dai direttori delle diverse strutture operative. Il sopralluogo rientra nel quadro dell’organizzazione di Euro 2020, il torneo itinerante del prossimo anno che partirà proprio dalla Capitale. All’ordine del giorno la verifica delle principali strutture che ospiteranno gli eventi: lo stadio Olimpico e la Fan zone, che verrà allestita nel centro storico. Nella mattinata primo incontro all’Olimpico: a fare gli onori di casa per la Figc, il dg Marco Brunelli insieme ai rappresentanti del Coni per lo stadio Diego Nepi e Andrea Santini. Gli standard attuali dell’Olimpico e gli interventi per Euro 2020 sono stati molto apprezzati dagli emissari Uefa, considerato che lo stadio ospiterà la partita inaugurale e in totale quattro match, compreso un quarto di finale.