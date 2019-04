CARACAS – Dopo l’entusiasmo mostrato dai tifosi nelle prime tre edizioni della Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP), gli organizzatori hanno annunciato che la stagione 2019 prenderà il via l’11 maggio nello stato Vargas.

“Stiamo ultimando gli ultimi dettagli per continuare a far crescere e sviluppare questo sport nel paese. In questo modo apportaremo giocatori per la nazionale. Abbiamo fatto un bilancio dell’andamento dello scorso anno e abbiamo deciso di migliorare su tutti gli aspetti: da quello logistico a quello tecnico” ha dichiarato in un comunicato stampa Dichson Álvarez, direttore generale della LVVP.

Questo torneo nella terra di Bolívar é in constante crescita, basti pensare che alla prima edizione parteciparono 5 squadre, adesso sono 8. Nella scorsa stagione lo scudetto é stato vinto dal Deportivo La Guaira che ha battuto in finale il Deportivo Guarapiche. Le prime due edizioni della Liga Venezolana de Voleibol de Playa sono state vinte dai Guerreros de Apure.

“In onore ai vincitori, la quarta edizione della LVVP prenderà il via l’11 e 12 maggio nello stato Vargas. Cosí come abbiamo accordato nella prima riunione stagionale con le squadre che danno vita al torneo” spiega Álvarez nel comunicato stampa.

Nella scorsa stagione i team che si sono sfidati sulla sabbia sono stati suddivisi in due gironi: “Centroccidental” e “Centroriental”.

Del gruppo Centroccidental facevano parte: Pastoreños de Lara, Guerreros de Apure, Productores de Guárico e Cóndor de Mérida. Mentre nell’altro raggruppamento c’erano: Deportivo Guarapiche, Indios de Caracas, Deportivo La Guaira e l’allora new entry Caribes Voleibol Club.

La Liga Venezolana de Voleibol de Playa organizzarà tra il 24 e 26 aprile un corso di aggiornamento per gli arbitri che saranno impegnati in questa stagione. Giovedì ci sarà una riunione dove parteciperanno i rappresentanti dei diversi team per ultimare gli ultimi dettagli sullo svolgimento del torneo.

(di Fioravante De Simone)