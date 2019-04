(ANSA) – ROMA, 1 APR – In Germania per la prima volta una donna allenerà una squadra maschile. E’ l’ex bomber della Nazionale, Inka Grings, che si siederà sulla panchina dell’SV Straelen, formazione che milita in IV Divisione. Una donna – come ricorda bild.de – da oltre 300 gol in Bundesliga a guidare una squadra di uomini. “Sono felice che Inka abbia accettato, ha molte energie e ora potrà rimboccarsi le maniche”, ha detto Hermann Tecklenburg, presidente del club che occupa il 13/o posto della divisione occidentale del campionato regionale, in vista della prima sessione di allenamento della squadra sotto la guida di Grings. La Grings, ex attaccante, vanta 96 presenze e 64 gol con la maglia della Germania tra il 1996 e il 2012 ed è la migliore realizzatrice di sempre della Bundesliga con 314 reti all’attivo. Da allenatrice ha guidato la squadra femminile del Duisburg, che milita nel massimo campionato tedesco.