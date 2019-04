BERLINO. – Berlino è una delle città non italiane con la più alta concentrazione di pizzerie di qualità al mondo e il ritmo di apertura di nuovi locali di livello è in costante crescita, lo raccontano gli organizzatori della True Italian Pizza Week in apertura dal 4 aprile prossimo.

Ormai non basta più dire pizza per attrarre un pubblico attento, bisogna offrire qualcosa di più. Per questo le pizzerie berlinesi si vanno specializzando, ciascuna in un tipo particolare: napoletana, romana o pizza fritta.

Per festeggiare questo successo dal 4 al 10 aprile prossimo si svolgerà nella capitale tedesca la terza edizione della Pizza Week in 32 locali della città. L’evento True Italian Pizza Week è organizzato da Berlino Magazine con il supporto dell’Istituto italiano di cultura di Berlino e il patrocinio del Comune di Napoli.

La pizza napoletana è infatti dal 2017 patrimonio Unesco e per questo i partecipanti all’evento berlinese potranno concorrere su Instagram e vincere un soggiorno a Napoli per due persone.