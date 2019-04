ROMA. – In Nicaragua, il gruppo Unità nazionale azzurro e bianco (Unab), che riunisce diverse organizzazioni di opposizione al governo di Daniel Ortega, ha convocato per la giornata di domani e mercoledì nuove proteste contro l’esecutivo, dopo che sabato le forze di sicurezza hanno represso violentemente i manifestanti scesi nelle strade del Paese. Inoltre, secondo quanto riferito dal portale La Prensa, il gruppo sta organizzando una nuova marcia di protesta a Managua, che probabilmente si terrà questo fine settimana.

Jesus Tefel, membro del consiglio politico dell’Unab, ha riferito che il gruppo ha convocato per domani una “protesta lampo” dalle 18 alle 19 (ora nicaraguense), e per mercoledì altre proteste per chiedere di liberare i prigionieri politici. Tefel ha poi riferito che l’Unab sta preparando una marcia a Managua per il diritto alla libera circolazione, e che probabilmente si terrà questo weekend. Il gruppo di opposizione ha riferito che, una volta scelta, la data della marcia di protesta sarà notificata alla polizia, così “il governo non avrà la scusa di un tecnicismo” per negare il permesso alla manifestazione.

L’Unab aveva convocato per sabato scorso una protesta che consisteva nel sedersi con la bandiera nicaraguense e cantare una canzone. L’opposizione ha denunciato che polizia e paramilitari hanno tentato di disperdere le manifestazioni, e hanno attaccato i civili, provocando tre feriti e realizzando undici arresti.