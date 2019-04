PECHINO. – La Cina lancia un progetto pilota per promuovere e diffondere il calcio in tenera età, con la creazione di asili dedicati al gioco: una direttiva del Ministero dell’Istruzione prevede che già quest’anno siano istituiti dai 50 ai 200 asili in ogni regione a livello provinciale.

“Il programma punta a coltivare l’interesse per il calcio nei bambini attraverso gare di calcio popolari e creare un’atmosfera favorevole alla crescita della cultura calcistica”, afferma la direttiva. Si terranno varie attività fisiche su misura per i bambini, durante le quali i piccoli saranno incoraggiati a correre, saltare, arrampicarsi, lanciare e far rimbalzare il pallone per promuovere lo sviluppo delle loro abilità sportive di base.

Gli asili dovranno dare la massima priorità alla sicurezza e alla salute dei bambini, sottolinea il ministero