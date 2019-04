ROMA. – Anche l’Unesco fa il suo pesce d’aprile, e ovviamente lo fa a scopo “educativo”. Sul proprio profilo Twitter, l’Organizzazione per l’istruzione, la scienza e la cultura delle Nazioni Unite pubblica la propria password di accesso.

Dopo 7 interminabili minuti, l’Unesco ammette lo scherzo in un altro tweet e spiega: “Nel giorno dei pesci d’aprile, stai attento e non farti ingannare da nessuno! Proteggi i tuoi dati e le tue password, fai attenzione alla tua impronta digitale, usa i social media in modo responsabile, pensa sempre prima di cliccare e prima di condividere!”