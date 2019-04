(ANSA) – ISTANBUL, 2 APR – “Qualcuno sta alimentando di nuovo la storia che ‘è l’inizio della fine per Erdogan’. Non impareranno mai. L’Akp ha ottenuto il 44,3% e la coalizione” con i nazionalisti del Mhp “il 51,6% dei voi. Erdogan ha un mandato fino al 2023. E fino ad allora non ci saranno elezioni. Smettetela di presentare i vostri auspici come fatti e analisi”. Lo scrive su Twitter Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il voto amministrativo in cui il suo partito ha perso il controllo di Istanbul e Ankara dopo 25 anni.