(ANSA) – NAPOLI, 2 APR – “Siamo sicuri che le Universiadi saranno un grande successo”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dato il benvenuto ai 59 capi delegazione provenienti da tutto il mondo e riuniti alla Stazione Marittima di Napoli per il meeting dei capi delegazione di Napoli 2019. “Abbiamo voluto questo evento sportivo – ha spiegato De Luca – per diverse ragioni. La prima per costruire un grande movimento sportivo e diffondere valori positivi di rispetto per gli avversari. Valori come solidarietà e fratellanza da trasmettere a un’intera generazione”. “Abbiamo infine voluto questo evento – ha aggiunto De Luca – in cui la Regione ha investito 270 milioni di euro, per promuovere l’immagine di Napoli come una grande capitale del mondo e della Campania. Siamo il paese più ricco di cultura e di tesori d’arte”.