(ANSA) – NAPOLI, 2 APR – “Napoli è onorata di poter ospitare questo evento così importante. Non è facile anche perché siamo partiti in ritardo, ma abbiamo istituzioni e uomini in grado di lavorare per farci trovare pronti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nel suo intervento alla cerimonia di presentazione delle Universiadi alla presenza dei Capi delegazione dei Paesi che parteciperanno. Il sindaco ha sottolineato che “Napoli non ha mai fallito un obiettivo mettendo in campo competenza e passione. Le istituzioni stanno lavorando bene – ha aggiunto – e continueremo così”. De Magistris ha evidenziato il lavoro che si sta svolgendo sugli impianti sportivi. “Napoli è orgogliosa – ha affermato il sindaco – di aver accettato questa sfida e riteniamo che lo sport sia strumento con cui costruire un mondo di pace. Saremo pronti non solo nell’organizzazione ma anche ad accogliere nella bellezza e con la cultura affinché le Universiadi possano essere un evento di gioia per tutti”.