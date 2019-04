(ANSA) – CORTINA (BELLUNO), 2 APR – “I siti, i clusters, sono stati presentati perfettamente. Alcuni si conoscono, altri si capisce quello che dovrebbero diventare. Credo che il giudizio della commissione sarà positivo. Sono ottimista dal primo giorno, ma tengo i piedi per terra. Questa è una corsa a tappe, il traguardo è il 24 giugno, con il pronunciamento del Cio”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò sulla visita a Cortina della commissione del Cio in vista delle Olimpiadi 2026. “Cortina è in gran forma, in questi giorni, lo scenario è fantastico e ha colpito i membri della commissione Cio, che non l’avevano mai vista. Alcuni non erano mai stati nemmeno in Italia – ha aggiunto -.Questa candidatura, per quanto riguarda Cortina, ha una caratteristica: parte da lontano. Ripropone i luoghi delle Olimpiadi 1956, in una collocazione straordinaria, riconosciuta dall’Unesco. Ma soprattutto colpisce chi frequenta le Olimpiadi. Qui abbiamo fatto vedere che ci si può spostare a piedi, in pochi minuti, da un impianto all’altro”.