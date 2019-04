(ANSA) – NEW DELHI, 02 APR – Prosperità e benessere: questo il tema centrale del Manifesto, il programma elettorale del partito del Congresso presentato oggi a Delhi dal presidente Rahul Gandhi, affiancato sul palco dalla madre, Sonia Gandhi, e dall’ex premier Manmohan Singh. Nel presentarlo ai militanti e alla stampa, Rahul Gandhi ha sottolineato che “Il Manifesto riflette le aspirazioni degli elettori” e, dopo avere citato il titolo: “il Congresso realizzerà”, ha ricordato di non essere mai venuto meno a nessuna delle promesse fatte. Tra i punti principali del programma: l’aumento dell’occupazione; il reddito minimo garantito per il 20 per cento delle famiglie più povere; quote rosa del 33 per cento al Parlamento, la revisione di alcune leggi sul lavoro femminile, la creazione di un’agenzia speciale di investigazione sui crimini contro le donne e i bambini e la cancellazione dei debiti dei contadini. La prima giornata di votazioni sarà l’11 aprile; le elezioni si terranno in sette tornate, l’ultima data sarà il 7 maggio.