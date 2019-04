(ANSA) – PARIGI, 2 APR – Arrivano i nuovi autovelox a prova di gilet gialli: dopo che in 4 mesi i manifestanti ne hanno distrutti per protesta 3 su 4 (il 75% secondo i rilievi), il governo ne ha avviato la sostituzione con nuovi modelli blindati, robusti e di difficile accessibilità (saranno montati su pali a 4 metri di altezza). Inoltre, secondo informazioni raccolte da France Info, i nuovi apparecchi avranno performance elevatissime, saranno in grado di fotografare fino a 32 auto in eccesso di velocità contemporaneamente, su 8 corsie. Il “Mesta Fusion 2” – questo il nome dell’autovelox dai superpoteri – ha l’aria di una torretta blindata e sottile. Una decina ne sono già stati montati in Francia, secondo il ministero dell’Interno. Per il momento, l’autovelox è abilitato soltanto a verificare la velocità ma è in grado – se le regole saranno varate – di verificare se gli occupanti di un veicolo hanno messo la cintura di sicurezza, se stanno parlando al telefono o se sorpassano a destra.