(ANSA) – CAGLIARI, 2 APR – “Se io do una parola e prendo un impegno, questo vale molto più di tutti i sondaggi. C’è ancora tanto lavoro da fare e l’ultima cosa di cui gli italiani hanno bisogno sono altri governi tecnici o crisi di governo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a Cagliari. “Ho la testa dura e non mollo – ha spiegato – e faccio tutto il possibile perché questo governo vada avanti fino in fondo per mantenere tutte le promesse fatte. Poi saranno gli italiani tra quattro anni a giudicare quello che è stato fatto”.