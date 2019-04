(ANSA) – BOLOGNA, 2 APR – Il mare come terapia, la vela come riabilitazione: è ‘MareLibera’, raduno nazionale dell’Unione italiana vela solidale (Uvs) che per l’edizione 2019, la nona, torna in Emilia-Romagna e sceglie Marina di Ravenna come location. Dal 9 al 12 maggio la località romagnola accoglierà alcune delle più importanti associazioni italiane che utilizzano la vela nell’area del disagio fisico, mentale e sociale e si prepara ad accogliere qualche migliaio di persone per una festa adatta a tutti, all’insegna dello sport accessibile. Con MareLibero “cerchiamo di dare a tutti la possibilità di provare sport a costo zero e a chilometro zero”, ha spiegato Davide Scazzieri, vicepresidente Comitato italiano paralimpico (Cip), durante la presentazione dell’evento in Regione a Bologna. L’iniziativa, ha ricordato Andrea Corsini, assessore al turismo e commercio dell’Emilia-Romagna, “tiene insieme alcune parole chiave: turismo, sport, ambiente, solidarietà”. “La vela – ha proseguito – rafforzerà binomio turismo-sport” e darà “un incremento importante alle presenze turistiche”. Tra i temi, ha sottolineato Corsini, “l’attenzione alla sostenibilità del mare Adriatico e alla qualità delle nostre acque”. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Ubaldo Lucci, presidente Uvs – è dare l’opportunità di vivere un’esperienza particolare a ragazzi che vivono un disagio. Riusciamo a imbarcare tutti”. Tra le associazioni che formano l’Uvs c’è Marinando Ravenna, che festeggia dieci anni di attività. “Saranno quattro giorni ricchi di eventi – ha spiegato Sante Ghirardi, presidente di Marinando – coinvolgeremo le scuole nel porto, nelle attività sportive legate al mondo paralimpico, dalla vela per non vedenti al sit-in volley, dal basket al tennistavolo”. Alla manifestazione parteciperanno almeno 550 studenti di scuole elementari, medie, superiori. Per la veleggiata di sabato pomeriggio sono pronte 60 barche che ospiteranno più di 250 persone. Lo spettacolo clou di sabato sera è affidato allo ‘sbrock’ dei Ladri di carrozzelle.(ANSA).