(ANSA) – ROMA, 02 APR – “Niente boxing day nel prossimo campionato di Serie A? Ho sempre ritenuto che giocare durante il periodo natalizio fosse l’occasione migliore per far vivere alle famiglie delle giornate di festa. Ma ho capito che ci sono diverse istanze: i tifosi voglio vivere l’evento mentre la parte tecnica e organizzativa ha una posizione differente. La Lega nella sua autonomia ha fatto questa scelta, noi ne prendiamo atto”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale sulla scelta dei club di non riproporre per la prossima stagione il campionato durante le festività.